Imprese, l'Assemblea di Confindustria Verona nomina vicepresidenti Biroccio (Gsk) e Zanardi

(Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Confindustria Verona ha eletto Vice Presidenti Antonino Biroccio, Presidente e Ad di GlaxoSmithKline SpA, con delega alle Scienze della Vita, e Fabio Zanardi, Presidente di Zanardi Fonderie SpA, con delega all’Energia. E' quanto emerge al termine dell'Assembl...

(Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Confindustria Verona ha eletto Vice Presidenti Antonino Biroccio, Presidente e Ad di GlaxoSmithKline SpA, con delega alle Scienze della Vita, e Fabio Zanardi, Presidente di Zanardi Fonderie SpA, con delega all’Energia. E’ quanto emerge al termine dell’Assemblea che si è svolta ieri, alla Camera di Commercio di Verona.

Nel corso del pomeriggio il presidente Giuseppe Riello ha ripercorso le attività dell’ultimo anno. Tra i principali ambiti di intervento, il presidente ha evidenziato i progetti per l’innovazione e la digitalizzazione, il supporto agli investimenti e alla finanza d’impresa, la crescita del progetto VeronaGrande, la promozione della cultura d’impresa, l’internazionalizzazione e l’attrattività del territorio, lo sviluppo delle competenze e delle relazioni industriali, oltre all’attenzione per energia e sostenibilità.

Nicola Francesco Renoffio, Amministratore di Giordano Controls SpA, inoltre, è stato eletto Rappresentante generale.

L’assemblea è stata l’occasione per premiare nove Pionieri di Confindustria Verona, aziende associate da oltre 80 anni. Il riconoscimento sarà assegnato anche nei prossimi anni, per valorizzare le imprese che affiancano Confindustria Verona fin dalle origini.

I Pionieri 2026 sono: Acciaierie di Verona SpA; Bellamoli Granulati SpA; Biasi Industria Detergenti Srl; Colorificio Casati SpA; Conforti SpA; Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea; Fresenius Kabi Italia Srl; Lincoln Electric Italia Srl; Glaxosmithkline SpA.

L’assemblea si è chiusa con l’intervista del presidente Giuseppe Riello a Matteo Zoppas, Presidente di Ice – Italian Trade & Investment Agency, sul tema “Nuovi mercati e scenari internazionali per l’industria italiana”.

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