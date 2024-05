Nella giornata di ieri, lunedì 6 maggio, un gruppo di operai è rimasto vittima di un grave incidente durante alcune operazioni di manutenzione alla rete fognaria a Casteldaccia, nel Palermitano.

Casteldaccia, parla uno degli operai sopravvissuti

Nella tragedia hanno perso la vita cinque persone, mentre altre quattro sono riuscite a salvarsi. Tra i sopravvissuti, uno è stato prontamente soccorso dai Vigili del Fuoco e trasferito d’urgenza al reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo, tramite l’elisoccorso. A ricostruire quei momenti drammatici è Paolo Sciortino, 36 anni. L’uomo, che è stato l’ultimo ad entrare nella vasca, ha raccontato ai giornalisti che la prima vittima è stata probabilmente Epifanio Alsazia, 71 anni, titolare dell’azienda Quadrifoglio group Srl che si era aggiudicata l’appalto. “Ha detto che voleva andare lui. È stato il primo a scendere nell’impianto. Si poteva godere la pensione e invece era sempre il primo a intervenire” ha dichiarato l’operaio, al momento ricoverato all’ospedale di Termini Imerese.

L’intervento dei soccorsi

Sciortino racconta che i colleghi, non vedendo il capo risalire, sono scesi nella vasca per constatare che andasse tutto bene. Tuttavia è successo il peggio. “Non era la prima volta che intervenivamo, già in altre due occasioni abbiamo lavorato lì e non c’era questa situazione, stavolta è accaduto qualcosa” le parole dell’uomo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che il contratto sottoscritto dall’azienda comprendesse solamente l’aspirazione dei liquami e che non fosse prevista un’ispezione.

La ricostruzione dei fatti

Sebbene l’esatta dinamica degli eventi sia ancora al vaglio degli inquirenti, ciò che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri è stato confermato anche dal sindaco di Casteldaccia, Giovanni di Giacinto. “L’uno ha tentato di salvare l’altroI” ha raccontato il primo cittadino, intervistato da Mattino Cinque News “La ricostruzione è che probabilmente il primo si è sentito male ed ha chiamato aiuto, è sceso il secondo e a sua volta si è sentito male. E quindi uno alla volta sono scesi e purtroppo hanno trovato la morte lì sotto“.