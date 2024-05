Travolse e uccise due donne in autostrada A4: assolto per vizio di mente

Uccise due donne travolgendole in autostrada: assolto per vizio di mente

Il 39enne che nella notte del 18 febbraio 2023 ha travolto e ucciso Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni, che tornavano da una festa di compleanno, è stato assolto per vizio di mente. Il conducente, come stabilito da due perizie, era incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. La decisione è stata presa dal gup di Milano, Tommaso Berna, che ha disposto, vista la pericolosità sociale dell’uomo, la misura di sicurezza in una Rems. Questa misura verrà rivalutata tra due anni e proseguirà se l’uomo verrà ritenuto ancora pericoloso.

Nonostante il disturbo, aveva una patente valida

Nelle varie relazioni è stata accertata una psicosi paranoie con crisi “da fine del mondo“, un disturbo psicotico di cui l’uomo soffriva da anni. In passato era già stato dichiarato incapace di intendere e volere in un procedimento per rapina, lesioni e violenza privata, ma aveva ancora una patente di guida valida. La sera dell’incidente aveva anche assunto hashish e benzodiazepine. Nella perizia psichiatrica era emerso il vizio totale di mente.