Un terribile incidente stradale si è verificato a Treviolo, in provincia di Bergamo. Una donna ha perso la vita nello schianto.

Bergamo, scontro fra auto e camion: una donna è morta nell’incidente

Un terribile incidente mortale si è verificato a Treviolo, in provincia di Bergamo, tra un’automobile e un camion. Una donna è morta in seguito allo schianto della sua auto contro un tir, sulla superstrada che attraversa il territorio nella Bergamasca. Secondo quanto ricostruito, l’incidente si è verificato all’alba di questa mattina, martedì 28 maggio, intorno alle 5. L’impatto è stato violentissimo e, secondo quanto emerso, lo schianto potrebbe essere stato causato da una fatalità.

Incidente a Bergamo: la dinamica

Secondo quanto ricostruito, pare che il tir avesse avuto dei problemi e per questo si fosse fermato ai bordi della carreggiata. La donna alla guida dell’auto non si sarebbe accorta del camion in sosta e non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto. Lo schianto è avvenuto contro la parte posteriore sinistra del camion e in seguito l’auto è rimbalzata contro il new jersey.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. Sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso per effettuare i rilievi e questo ha creato forte traffico.