Incidente Peschiera del Garda: morti due camionisti

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorsi: il Suem 118 con ambulanza ed elicottero, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Grave incidente Peschiera del Garda: due camionisti perdono la vita

Le vittime sono Renzo Roberto Leita, un 65enne di Pergine, dipendente da 20 anni della Zandonella Trasporti di Lavis, e Costel Blanaru, un 53enne romeno residente ad Ala. Leita è stato estratto dalle lamiere del suo camion, mentre Blanaru è stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito dell’impatto.

Le due donne a bordo dell’auto sono riuscite a mettersi in salvo, evitando che il bilancio delle vittime si aggravasse ulteriormente. Dopo l’incidente, l’auto, alimentata a GPL, ha preso fuoco, innescando un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Bardolino e Verona. Dieci operatori e tre unità sono stati impiegati per domare le fiamme.

Complessivamente, una decina di squadre di soccorso hanno lavorato sul luogo dell’incidente, la strada regionale 11 è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del fuoco. La Polizia stradale di Bardolino sta eseguendo i rilievi e gli accertamenti per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Questo incidente segue di pochi giorni un altro grave evento stradale avvenuto la mattina di giovedì 23 maggio 2024, sull’autostrada A4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest.