Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?

(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Lecce-Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri hanno affrontato i salentini nella 36esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da alcune decisioni arbitrali che hanno provocato le veementi proteste dei giocatori della Juve e di Spalletti...