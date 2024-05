L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, si è verificato a Pesaro, nella serata di ieri, lunedì 27 maggio: è morto un operaio di 33 anni, Simone Mezzolani.

L’incidente sul lavoro a Pesaro

L’operaio di 33 anni è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica FAB di Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino, al momento dell’incidente, intorno alle 23, stava terminando il suo turno di lavoro. Il giovane, Simone Mezzolani, era dipendente della fabbrica che produce componenti per il settore del mobile.

L’intervento dei soccorsi dopo l’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava operando vicino al macchinario quando, per cause ancora da accertare, è rimasto fatalmente intrappolato. I colleghi, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma il personale del 118 al suo arrivo non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo.

A chiarire le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti e dei carabinieri, per comprendere quanto accaduto e le eventuali colpe.

Le parole del presidente dell’assemblea provinciale Cgil

Francesco Trapanese, presidente dell’assemblea provinciale esprime cordoglio e rabbia per quanto ancora accade nel mondo del lavoro: