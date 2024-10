Incidente a Chieri: auto in fiamme durante la marcia, illesi i passeggeri

Uno spaventoso incidente si è verificato a Chieri (Torino) nella serata del 21 ottobre 2024. un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia lungo via Andezeno. Nonostante la gravità dell’incendio, i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.

L’auto è andata completamente distrutta

L’auto, invece, è stata completamente distrutta nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo, che potrebbero essere legate a un guasto meccanico. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico della zona.

Incidente a Chieri: indagini in corso

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. Al momento sono sconosciuti i dettagli, ma il sinistro potrebbe essersi verificato in seguito a un guasto meccanico. L’incendio ha causato disagi al traffico della zona, mentre il lavoro delle squadre di emergenza ha evitato ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse alle auto vicine.

Un altro incendio a inizio ottobre

Sempre a Chieri si era verificato, i primi giorni di ottobre, un ulteriore incendio, presso il parcheggio sotterraneo dell’ospedale locale, in piazza Pellico. Il fumo aveva raggiunto, in quel caso, gli uffici ospitanti il centro prelievi al piano terra e gli ambulatori al primo e secondo piano. L’edificio è stato in seguito evacuato.