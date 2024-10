Un nubifragio devastante colpisce Ischia

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’isola d’Ischia è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato gravi disagi nel comune capoluogo. Secondo i dati forniti dalla protezione civile, in un’ora sono caduti oltre 32 millimetri di pioggia, trasformando le strade di Ischia Porto in veri e propri fiumi. Le immagini che circolano sui social media mostrano l’acqua che scorre impetuosa, portando via scooter e altri veicoli parcheggiati.

Le zone più colpite e le conseguenze

Particolarmente critica è risultata la situazione nella zona dei Pilastri, dove l’acqua proveniente da Barano ha creato un vero e proprio torrente, trascinando via anche alcuni scooter in sosta. Disagi sono stati segnalati anche a Ischia Ponte, in via delle Ginestre e in diverse aree del comune di Barano. I residenti hanno riferito di aver vissuto momenti di paura, con l’acqua che ha invaso le loro abitazioni e negozi. Le autorità locali hanno attivato le procedure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e per monitorare la situazione.

Le misure di emergenza e la risposta delle autorità

In risposta all’emergenza, la protezione civile ha mobilitato squadre di soccorso per assistere le persone colpite e per ripristinare la normalità. Sono stati attivati anche i servizi di emergenza per la rimozione dei detriti e per garantire la sicurezza delle strade. Le autorità hanno invitato i cittadini a rimanere vigili e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza. La situazione, sebbene critica, è sotto controllo e le operazioni di soccorso stanno procedendo senza intoppi.