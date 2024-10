Incidente in autostrada, max scontro sull’a4: code fino a Milano

Incidente sulla A4, intervengono 4 ambulanze: code chilometriche in direzione...

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 22 ottobre 2024, in zona Dalmine. Lo scontro ha causato chilometri e chilometri di code che hanno bloccato tutto il tratto in direzione Milano.

Tanti veicoli coinvolti e addirittura 20 persone invischiate. Questi sono i numeri del maxi incidente avvenuto nel corso della prima mattinata di oggi sull’autostrada a4. Al momento, la dinamica di quanto accaduto non è ancora stata chiarita dalle autorità. Si sa, però, che il sinistro ha interessato la zona fra Bergamo e Capriate, in direzione Torino. Sul posto, secondo quanto riportato dai presenti, sono intervenute ben 4 ambulanze e un’automedica. Le code verso Milano sono infinite, il tratto è bloccato per circa 5 chilometri.