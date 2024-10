Bologna, morto in un incidente stradale Federico Asta: noto come il pasticcer...

Il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri sera, lunedì 21 ottobre, poco prima delle 22 nella periferia di Bologna. Il pasticcere dei vip, Federico Asta, è morto a soli 34 anni.

Morto il pasticcere Federico Asta

Ancora da chiarire le cause dello schianto avvenuto ieri sera in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi. Lo scooter Yamaha di grossa cilindrata, su cui viaggiava, è andato a scontrarsi contro un Suv Honda che stava svoltando lungo la strada. I tentativi di rianimazione, purtroppo, si sono rivelati inutili.

Asta lascia la moglie Giorgia e i figli Nicole e Alessandro, rispettivamente di nove e cinque anni.

Federico Asta: il pasticcere dei vip

Il giovane era noto come il pasticciere dei vip perché preparava torte e dolci in occasione di manifestazioni, concerti ed eventi per personaggi famosi. Da Francesco Totti a Christian De Sica, da Alessandeo Del Piero a Checco Zalone, e poi Beppe Signori, Lazza, Bobo Vieri, Massimo Boldi, Luciana Littizzetto, Fiorello, Cristina D’Avena: un lunghissimo elenco di grandi nomi dello sport e dello spettacolo che hanno scelto la pasticceria di Federico Asta per i loro festeggiamenti.

Il cordoglio per la morte del pasticcere

Federico era molto apprezzato, oltre che per la sua arte nella pasticceria anche per la sua umanità:

‘Voglio regalare un po’ di bomboloni e pizze ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?’. Questa l’ultima richiesta del pasticcere alla presidente del quartiere Borgo Panigale -Reno, Elena Gaggioli.

Incredulità e dolore alla notizia, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.