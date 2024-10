Scontro tra auto e moto, paura in Viale Boccaccio ancora una volta scenario di incidenti a Busto Arsizio. Un motociclista diciassettenne soccorso in codice giallo questa mattina.

Incidente in Viale Boccaccio a Busto Arsizio

Un incidente intorno alle 8 del mattino di oggi, martedì 22 ottobre, ha paralizzato la circolazione lungo la grande arteria di Busto Arsizio. Un’auto e una moto sulla quale viaggiava un ragazzo di 17 anni si sono scontrate.

La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Le condizioni del centauro dopo l’incidente

Il motociclista è stato soccorso in codice giallo, quello di media urgenza, da un’ambulanza. Dopo le prime operazioni per il diciassettenne è stato disposto il trasporto al pronto soccorso in codice verde per ulteriori accertamenti a causa delle ferite lievi.

Non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute, né su quello dell’automobilista con il quale è avvenuto lo scontro.

Le indagini dopo l’incidente a Busto Arsizio

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e la Croce Rossa di Busto. Sono in corso le indagini della Polizia locale che ha effettuato i rilievi. Rimane da capire la causa dell’uscita di strada e del conseguente impatto tra i due mezzi.