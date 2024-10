Il debutto di Pierpaolo Pretelli in 'Rocky – The Musical' tra applausi e pettegolezzi

Il debutto teatrale di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, ha recentemente fatto il suo debutto come attore al Teatro Alfieri di Torino. Il 18 ottobre, ha interpretato il ruolo principale in “Rocky – The Musical”, uno spettacolo diretto da Luciano Cannito, ispirato al celebre film di Sylvester Stallone. Questo passaggio dal mondo della televisione a quello del teatro segna un’importante evoluzione nella carriera di Pretelli, che ha già dimostrato il suo talento in programmi come Tale e Quale Show e Domenica In.

Il supporto di Giulia Salemi

Ad assistere al debutto di Pretelli c’era la sua compagna Giulia Salemi, incinta del loro primo figlio. La Salemi ha condiviso sui social diversi video e foto, mostrando il suo orgoglio per il fidanzato e incoraggiando i suoi follower a vedere lo spettacolo. La sua presenza in prima fila ha attirato l’attenzione, così come i suoi complimenti per Giulia Ottonello, co-protagonista di Pretelli, che interpreta il personaggio di “Adriana”. Nonostante il supporto pubblico, però, sembrano esserci delle tensioni tra le due Giulia.

Le voci di tensione tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello

Recentemente, sono emerse voci di presunti attriti tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello. Secondo alcune segnalazioni, l’attrice avrebbe tolto il follow a Salemi su Instagram, un gesto che ha scatenato il gossip. Mentre alcuni fan sostengono che questo unfollow sia reale, altri affermano che Ottonello non abbia mai seguito Salemi. Nonostante ciò, sembra che tra Pierpaolo e Giulia Ottonello ci sia un buon rapporto, tanto che l’attrice ha commentato positivamente il debutto di Pretelli, esprimendo il suo sostegno.

Il tour di Rocky e il futuro di Pretelli

Il debutto di Pretelli in “Rocky – The Musical” è solo l’inizio di un tour che porterà lo spettacolo nei principali teatri italiani fino a marzo 2025. Questo nuovo capitolo della sua carriera teatrale potrebbe aprire ulteriori opportunità per l’ex velino, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento. Tuttavia, la presenza costante di Giulia Ottonello al suo fianco potrebbe rendere le dinamiche tra le due Giulia ancora più interessanti da seguire.