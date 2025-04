Sono momenti di grande preoccupazione per Nanni Moretti: il celebre regista di Caro Diario e Palombella Rossa, 71 anni, è stato colpito da un infarto questo pomeriggio.

Nanni Moretti e un precedente infarto nel 2024

Per Nanni Moretti, però, non si tratta di un episodio isolato: lo scorso ottobre il regista aveva già subito un infarto mentre partecipava alla presentazione di Vittoria, il film che aveva co-prodotto nel 2024. In quell’occasione, fu costretto a saltare l’appuntamento previsto a Napoli. In quell’occasione, il regista aveva inviato un videomessaggio ai fan presenti in sala, cercando di tranquillizzarli riguardo la sua salute. Nel video, Moretti spiegò la situazione e assicurò che stava ricevendo le cure necessarie, cercando di calmare la preoccupazione del pubblico che lo attendeva con ansia. Questa volta, il malore potrebbe essere stato più serio.

Nanni Moretti colpito da infarto e ricoverato d’urgenza in ospedale: i primi aggiornamenti

Secondo le prime informazioni, il regista è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato trasportato subito dopo il malore.

Attualmente, Moretti si trova in terapia intensiva, con le sue condizioni che restano gravi e una prognosi riservata. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali né dai medici né dalle persone a lui vicine. In attesa di notizie più rassicuranti, i fan e il mondo del cinema continuano a sperare in un miglioramento delle sue condizioni.

Un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni è atteso per domani, quando i medici dell’ospedale San Camillo dovrebbero rilasciare un bollettino per fare chiarezza sul quadro clinico del regista. Al momento, il riserbo è massimo, ma si spera che il prossimo comunicato possa fornire dettagli più rassicuranti sulla sua ripresa.