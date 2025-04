Donna ustionata mortalmente a Napoli: giunta in ospedale in fin di vita, inte...

Lucia Iervolino, una donna di 30 anni, è deceduta dopo essere rimasta ustionata in circostanze ancora da chiarire. La tragedia è avvenuta ieri mattina, martedì 1° aprile, in un’abitazione situata in via Ferrovia dello Stato, nel comune di Ottaviano, nella provincia di Napoli.

Napoli, dramma in casa: donna muore ustionata

Lucia Iervolino era stata trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La donna, che presentava gravi ustioni di terzo grado su tutto il corpo, non è riuscita ad arrivare viva al Centro grandi ustionati. Nonostante i disperati tentativi dei rianimatori del nosocomio napoletano, che hanno fatto tutto il possibile per salvarla, la giovane non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ottaviano e i militari della compagnia di Torre Annunziata, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La donna si sarebbe trovata in casa insieme al marito, anch’esso trentenne, quando è avvenuto il tragico incidente. I carabinieri stanno indagando a tutto campo, senza escludere alcuna ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario o di un tragico incidente domestico.

Napoli, dramma in casa: donna muore ustionata, marito sotto interrogatorio

A lanciare l’allarme al 118 sarebbe stato proprio il marito di Lucia Iervolino. L’uomo in queste ore è stato condotto in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Nola. Nel frattempo, la Procura ha avviato un’inchiesta e ha disposto il sequestro dell’abitazione, dove si sono verificati i tragici eventi, per consentire ulteriori verifiche e accertamenti.