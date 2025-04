Momenti di paura nel Pavese dove una donna ed il figlio sono stati travolti da un’auto pirata mentre si trovavano in bici. É stata avviata una caccia all’uomo per individuare il responsabile dell’incidente che dopo l’urto non si è fermato dandosi alla fuga. Nel frattempo la madre 32enne ed il bambino di 9 anni sono stati soccorsi e trasportati in ospedale al San Matteo di Pavia. Vi sono alcune informazioni circa il tipo di auto che ha investito i due che potrebbero consentire alle autorità di individuare il pirata della strada in tempi rapidi.

Pirata della strada investe madre e figlio, si cerca il responsabile

Il veicolo che ha investito madre e figlio in bici non si è fermato dopo l’urto facendo perdere le sue tracce e senza prestare soccorso alle persone, madre e figlio, scagliate a terra e rimaste ferite. L’episodio si è verificato dopo le 17 a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia: è avvenuto in una delle arterie cittadine principali ovvero via Gravellone, nei pressi dell’attraversamento, regolamentato con semaforo, dell’incrocio con via Po.

Chi ha assistito all‘incidente ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunte le ambulanze del 118 (due inviate in codice rosso insieme all’automedica con a bordo un rianimatore) oltre alle forze dell’ordine.

Madre e figlio investiti, i dettagli dell’auto coinvolta

É dunque scattata anche un’operazione di ricerca del veicolo responsabile dell’incidente: come si è appreso si tratterebbe di una Toyota Yaris di colore grigio. Diverse persone hanno infatti assistito alla scena fornendo la loro testimonianza alle autorità, spiegando che il mezzo ha proseguito la sua corsa dopo aver urtato la bici sulla quale si trovavano mamma e figlio. I militari stanno visionando anche le telecamere della zona per raccogliere ulteriori informazioni e, soprattutto, individuare la targa del veicolo. Nessuno dei due coinvolti è in pericolo di vita: il trasporto al pronto soccorso è avvenuto in codice giallo.