I medici hanno tentato tutto il possibile per strapparlo alla morte, purtroppo sopraggiunta dopo alcuni giorni di agonia a seguito delle ferite riportate nella

violentissima esplosione della palazzina nella quale alloggiava a Roma. La deflagrazione avvenuta nella zona di Monteverde ha provocato il decesso di Grant

Peterson, il turista scozzeze 54enne che ha riportato gravissime ustioni. Il tutto mentre si trovava, ospite, nel B&B che si trovava nell’edificio ubicato in via

Vitellia 43. Ecco dunque come potrebbero evolvere le indagini dopo la morte dell’uomo.

Morto turista 54enne, era rimasto ferito nell’esplosione della palazzina di Monteverde

Il turista era stato soccorso dagli uomini dei vigili del fuoco intervenuti pochi minuti dopo la violentissima deflagrazione, conseguenza di una fuga di gas, che ha fatto parzialmente crollare l’edificio. Era stato stabilizzato sul posto e poi portato d’urgenza in ospedale dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva, in condizioni gravissime, fino al decesso sopraggiunto nelle scorse ore.

Il B&B scelto da Grant era stato avviato poche settimane prima, in concomitanza con l’avvio dell’anno del Giubileo. La morte del turista potrebbe comportare una variazione nel percorso di indagine a cominciare dalla modifica dell’ipotesi di reato, al momento verso ignoti. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma dopo l’incidente per lesioni colpose e disastro colposo ma il decesso, comunicato da Adnkronos, cambia tutto ed i reati contestati subiranno quasi certamente una modifica.