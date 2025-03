Un boato fortissimo, udito anche a grande distanza. Poi le urla e il panico. É accaduto a Villanterio, nel Pavese: una deflagrazione violentissima che ha interessato un appartamento sito al primo piano di una palazzina di due piani. Sul posto, allertati dai vicini, sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 con la massima urgenza. L’appartamento è stato letteralmente sventrato dalla violenza dello scoppio ma la palazzina non è crollata. Le forze dell’ordine stanno valutando, di concerto con i vigili del fuoco, le possibili cause dell’incidente.

Esplosione in un appartamento a Villanterio: le drammatiche cause

L’edificio interessato dall’esplosione è una palazzina di soli quattro appartamenti e si trova in via Donizzetti a Villanterio: la deflagrazione è avvenuta all’interno di uno di quelli al primo piano e ha provocato danni molto gravi, rendendo l’abitazione inagibile. Oltre ai vigili del fuoco provenienti dai comandi di Pavia e Lodi e alle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno delimitato l’area e sgomberato i vicini, illesi ma sotto choc. Anche i nuclei specializzati Usar (Urban Search and Rescue) e i Cinofili, sono intervenuti per supportare, cercando eventuali persone coinvolte, i vigili del fuoco.

Ha riportato invece ferite il proprietario, presente nell’appartamento al momento dell’esplosione: stabilizzato sul posto è stato portato all’ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo. Secondo quanto emerso l’uomo, che ha circa 60 anni, avrebbe riportato diverse ustioni ma non si troverebbe in pericolo di vita. Si ipotizza che, come già accaduto in un altro appartamento nelle scorse ore, anche in questo caso l’esplosione possa essere avvenuta per una fuga di gas.