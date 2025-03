Paura a Palermo, divampa rogo in un attico con all'interno una famiglia: le c...

Paura in centro a Palermo, dove un incendio è divampato all’interno di un attico con all’interno una famiglia composta da due adulti e tre bambini. Ecco cosa è successo.

Questa notte un rogo è divampato all’interno di un attico situato al terzo piano di un edificio di tre piani. All’interno c’era una famiglia composta da cinque persone, due adulti e tre bambini. L’abitazione è andata completamente distrutta, nonostante i Vigili del Fuoco, intervenuti subito sul posto, siano riusciti a domare le fiamme.

Palermo, divampa rogo in un appartamento con dentro una famiglia: le conseguenze

L’attico situato al terzo piano di un edificio di tre piani a Palermo è andato completamente distrutto a causa dell’incendio scoppiato questa notte. All’interno, come detto, c’era un’intera famiglia, formata da due adulti e tre bambini. Fortunatamente non ci sono state vittime, le cinque persone sono state trasportate in ospedale con sintomi di intossicazione. Altri tre nuclei famigliari presenti nello stabile sono stati evacuati mentre i Vigili del Fuoco spegnevano le fiamme.