Incendio a Ostia, in fiamme 5 stabilimenti balneari: fermato un sospettato

C'è un sospettato per gli incendi agli stabilimenti balneari di Ostia: ecco di chi si tratta.

Non si fermano gli incendi a Ostia, ieri sera, intorno alle 21.00 altri cinque stabilimenti sono andati a fuoco. Anche questi incendi, come quelli dei giorni precedenti, sono quasi sicuramente dolosi. Intanto è stato fermato un 25enne.

Ieri sera, intorno alle 21, altri cinque stabilimenti balneari a Ostia sono andati in fiamme, si tratta del Salus, l’Arcobaleno, il Vittoria, il Plinius e la Capannina. Lunedì, invece, erano andate a fuoco le cabine del Belsito e delle Dune. L’incendio di ieri sera è divampato proprio poche ore dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni delle spiagge del X Municipio dove si dà ragione al Campidoglio in merito la messa la bando degli stabilimenti. Come detto, quasi sicuramente gli incendi sono di tipo doloso.

Incendi a Ostia: fermato un 25enne

C’è un sospettato per gli incendi agli stabilimenti balneari di Ostia. La Polizia ha infatti fermato un ragazzo italiano di 25 anni, la cui posizione è ora al vaglio. Il giovane, residente a Roma, è stato bloccato nei pressi dello stabilimento Mami e non avrebbe saputo dare alcun valido motivo per il quale si trovava lì.