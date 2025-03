Incendi in serie a Ostia: un fenomeno preoccupante

Mercoledì sera, la situazione a Ostia è degenerata con l’emergere di incendi che hanno colpito cinque stabilimenti balneari. Questi roghi, che seguono i due già registrati martedì, hanno interessato principalmente alcune cabine, fortunatamente senza causare feriti. La rapidità con cui si sono sviluppati i focolai ha allarmato residenti e turisti, portando le autorità a temere che si tratti di incendi dolosi.

Indagini in corso: collegamenti sospetti

Le forze dell’ordine, tra cui vigili del fuoco e polizia, sono intervenute prontamente sul posto. L’ipotesi che si stia assistendo a un attacco coordinato ha spinto gli investigatori a esaminare la posizione di un uomo visto allontanarsi di corsa da uno degli stabilimenti colpiti. La squadra mobile della questura di Roma, insieme ai poliziotti del X Distretto di Polizia Lido, sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Non si esclude un legame con il racket che storicamente gestisce alcuni lidi della zona, un aspetto che complica ulteriormente la situazione.

Reazioni istituzionali e misure preventive

In risposta a questi eventi, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, ha deciso di recarsi ad Ostia per monitorare la situazione da vicino, in accordo con il sindaco Roberto Gualtieri. Quest’ultimo ha anche contattato telefonicamente il prefetto Lamberto Giannini e il consulente per la legalità di Roma Capitale, Francesco Greco, per discutere le misure da adottare. Giovedì, il sindaco parteciperà a un incontro in Prefettura per affrontare la questione degli incendi e valutare le strategie di prevenzione e sicurezza per il litorale romano.