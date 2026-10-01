Sabato 3 ottobre la prima puntata di Ballando con le Stelle aprirà i riflettori su Rai 1, ma il vero foco della serata sarà la partecipazione di Noemi Bocchi la compagna ufficiale di Francesco Totti. Dopo anni trascorsi lontana da interviste e apparizioni televisive, la 38enne romana ha deciso di accettare l’invito della conduttrice Milly Carlucci, rendendo questa edizione particolarmente attesa dal pubblico.

Il percorso che porta Noemi Bocchi sul parquet

In una recente chiacchierata con il settimanale Gente, Bocchi ha spiegato che la decisione di partecipare nasce da una volontà di ricostruire la propria identità al di là dei giudizi esterni. “Hanno parlato tanto e tutti, tranne me”, ha dichiarato, evidenziando come i pregiudizi e i commenti variopinti abbiano sempre circondato la sua figura.

La presenza sul palcoscenico le darà la possibilità di mostrare una personalità autonoma, lontana dall’immagine costruita dal gossip.

Il problema di salute del 2023

Durante la stessa intervista la giovane ha affrontato un tema più intimo: nel 2023 ha dovuto superare un serio problema di salute. Senza entrare nei dettagli clinici, Bocchi ha sottolineato come il sostegno della famiglia e la sua fede l’hanno aiutata a superare quel periodo difficile.

“Sono emotiva, ansiosa, ma molto più semplice di quanto si pensi”, ha ammesso, facendo capire che questa esperienza l’ha resa più consapevole dei propri limiti e della necessità di uscire dalla comfort zone quotidiana.

La reazione di Francesco Totti all’invito

Quando Noemi ha condiviso con Totti la proposta di Milly Carlucci, la risposta iniziale è stata di puro scioccante. L’ex capitano della Roma, descritto come una persona chiusa e poco abituata ai riflettori, ha mostrato inizialmente un silenzio carico di preoccupazione. “All’inizio era scioccato, non parlava”, ha raccontato Bocchi, rivelando che Totti temeva l’impatto mediatico e le ripercussioni sulla loro vita privata.

Il sostegno decisivo

Dopo il momento di shock, Totti ha cambiato atteggiamento, spronando la compagna a cogliere l’opportunità. “Ero titubante – ha rimarcato – poi però, lui mi ha detto: ‘Come la stai a fa’ lunga’”, ha riferito Noemi, descrivendo la decisione come un salto nel buio simile a un bungee jumping. Questo incoraggiamento ha spinto la 38enne a firmare il contratto, consapevole che il percorso televisivo poteva diventare una vera e propria terapia di crescita personale.

Obiettivi, timori e aspettative per la pista

Il programma vedrà Noemi accompagnata dal ballerino professionista Giovanni Pernice attuale fidanzato di Bianca Guaccero. Bocchi ha definito Pernice un “insegnante modello, perfezionista e competitivo”, qualità che spera possano aiutarla a superare le proprie paure. Quando interrogata sulla giuria, composta tra novità come Alberto Matano e Barbara D’Urso ha risposto che la sua più grande preoccupazione è quella interna: “Ho più paura di me stessa, di deludermi”.

Il suo desiderio più grande è quello di ritrovare leggerezza e divertimento, trasformando la danza in un’attività terapeutica capace di far emergere sensualità e sicurezza. “Voglio dare il massimo”, ha concluso, sperando che la sua esperienza possa ispirare altre persone a guardare oltre le etichette e a riscoprire il valore della propria autostima.