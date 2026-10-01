Nel pomeriggio di ieri, le montagne del tirolo hanno assistito a un episodio che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Un uomo di 32 anni aveva programmato un’avventura in parapendio con la sua bambina di quattro anni, partendo dal punto di decollo di Penken a Schwendau. L’idea, seppur affascinante, si è trasformata in una situazione di emergenza quando le funi del velivolo hanno subito un serio problema.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia del Tirolo al momento del lancio le due corde si sono aggrovigliate, impedendo al parapendio di mantenere la stabilità necessaria. L’incidente ha provocato una caduta di diversi metri, con impatto violento a terra per entrambi i partecipanti.

Il momento del decollo e il guasto alle funi

Il padre aveva scelto il sito di Penken noto per le sue correnti ascendenti e le spettacolari vedute sul paesaggio alpino. Il volo, previsto come un’esperienza condivisa, prevedeva l’uso di un parapendio biposto, dotato di un’apposita attrezzatura per trasportare un passeggero secondario. Tuttavia, subito dopo il decollo, le funi di collegamento si sono impigliate, una circostanza rara ma particolarmente pericolosa per chi è in aria.

Il groviglio ha causato una perdita di portanza, facendo precipitare i due a una quota relativamente bassa, ma sufficiente a provocare lesioni. Testimoni presenti sul sito hanno riferito di aver sentito un forte fruscio seguito da un improvviso silenzio, prima di vedere i due atterrare a terra.

Intervento immediato dei soccorsi

Il segnalazione è stata inviata immediatamente alle autorità di emergenza del Tirolo. In pochi minuti, i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente, fornendo le prime cure sul posto. I feriti sono stati stabilizzati con l’ausilio di medicazioni per le contusioni e di un supporto respiratorio provvisorio.

Data l’entità delle lesioni e la necessità di un trattamento avanzato, è stato deciso di ricorrere a un elicottero di soccorso. L’elicottero ha decollato dal più vicino punto di evacuazione, trasportando padre e figlia direttamente all’ospedale di Innsbruck centro di riferimento per traumi di questo tipo nella regione.

Stato di salute e trasferimento a Innsbruck

All’arrivo a Innsbruck i due pazienti sono stati immediatamente ricevuti dal reparto di traumatologia. Le diagnosi preliminari indicano contusioni multiple e possibili fratture minori, ma nessuna lesione potenzialmente letale. I medici hanno sottolineato che, nonostante la gravità dell’evento, la tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi.

Il padre ancora sotto shock emotivo, ha detto di essere profondamente rammaricato per aver coinvolto la figlia in un’attività così rischiosa. La bambina, sebbene spaventata, è stata confortata dal personale sanitario e si trova ora in una zona di degenza monitorata.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per verificare le cause esatte del guasto alle funi e per valutare se siano necessarie misure preventive per future attività di volo nella zona di Penken. Nel frattempo, gli appassionati di sport alpini sono invitati a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e a controllare attentamente l’attrezzatura prima di ogni lancio.