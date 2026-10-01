Un’aggressione con un coltello ha sconvolto la mattinata al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente di 15 anni è stato affrontato nei bagni della scuola da un giovane armato. Il ragazzo ha reagito, riportando solo ferite lievi, mentre il presunto aggressore è riuscito inizialmente a fuggire. Poche ore dopo è stato individuato e arrestato dai Carabinieri.

Aggredisce un 15enne con un coltello a scuola e fugge

Momenti di paura al liceo classico Ariosto di Ferrara, dove nella mattinata di mercoledì 30 settembre uno studente di 15 anni è stato aggredito all’interno dei bagni dell’istituto. Come riportato dall’Ansa, l’episodio si è verificato intorno alle 10.15, quando il ragazzo si è trovato davanti un giovane armato di un coltello di grandi dimensioni, con una lama di circa 15 centimetri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressore avrebbe tentato di colpirlo; il 15enne ha reagito cercando di difendersi e, durante la colluttazione, è rimasto ferito alle mani e alle braccia. La sua reazione ha consentito di mettere in fuga il presunto aggressore, che ha abbandonato l’arma all’interno della scuola. I Carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla Polizia, hanno recuperato e sequestrato il coltello.

Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona per gli accertamenti sanitari ed è stato successivamente dimesso. Secondo una testimonianza raccolta dal Resto del Carlino, il 15enne avrebbe raccontato: “Non so chi sia quel ragazzo, mai visto in vita mia“, escludendo quindi di conoscere l’aggressore.

Aggredisce un 15enne con un coltello a scuola: arrestato un maggiorenne, trovati il fodero e gli abiti utilizzati

Come riportato da Rai News, le ricerche avviate dai Carabinieri hanno portato nel primo pomeriggio all’identificazione di un maggiorenne della provincia di Ferrara, disoccupato, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, determinante sarebbe stata anche la collaborazione dei familiari del giovane. Durante la perquisizione sono stati trovati il fodero dell’arma, ritenuto compatibile con il coltello recuperato nel liceo, e gli indumenti che il ragazzo avrebbe indossato al momento dell’episodio. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto in quasi flagranza di reato.

Il giovane sarebbe stato condotto al Comando provinciale dei Carabinieri di Ferrara e interrogato dal pubblico ministero di turno. Al termine degli accertamenti sarebbe stato disposto il suo trasferimento agli arresti presso una struttura sanitaria, in attesa dell’udienza di convalida. L’indagato deve rispondere, allo stato, delle ipotesi di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ferrara, proseguono per chiarire il movente e ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione all’interno della comunità scolastica. Il dirigente Domenico Marcello Urbinati ha disposto un rafforzamento delle procedure relative agli ingressi e della vigilanza dei collaboratori scolastici.