La sicurezza torna al centro dell’attenzione a Sesto San Giovanni, dopo che un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno e davanti scuola, mette in luce come i conflitti tra coetanei possano rapidamente degenerare in episodi di violenza, mettendo a rischio studenti e comunità.

Accoltellato un 18enne davanti scuola: la reazione delle autorità locali

L’episodio

ha suscitato grande indignazione nella comunità e da parte delle autorità locali. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha espresso vicinanza al giovane e alla sua famiglia, definendo l’aggressione un atto gravissimo che non può essere sottovalutato. “Non possiamo permettere che le nostre città diventino il teatro di regolamenti di conti tra gruppi violenti”, ha dichiarato, sottolineando l’urgenza di garantire la certezza della pena per chi commette simili crimini.

Le indagini dei Carabinieri del Radiomobile e della Compagnia locale proseguono, con l’obiettivo di identificare e arrestare i responsabili, ribadendo l’impegno a tutelare la sicurezza dei giovani e della comunità.

Terrore davanti alla scuola, accoltellato un 18enne: le drammatiche testimonianze

Oggi, mercoledì 17 dicembre, poco prima delle 13, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane è stato accoltellato nei pressi del liceo artistico De Nicola di via Saint Denis, a Sesto San Giovanni, nell’hinterland nord di Milano. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stata stabilizzata.

Come riportato da Mediaset Tgcom24, la ferita all’addome non avrebbero interessato organi vitali, e quindi non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, intervenuti sul luogo, l’aggressione sarebbe stata compiuta da tre coetanei, probabilmente con origini nordafricane, che avrebbero agito dopo una lite scoppiata il giorno precedente a bordo di un autobus. Al momento gli autori dell’aggressione sono ancora in fuga e non identificati.