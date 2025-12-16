Pomeriggio di paura quello d ieri, lunedì 15 dicembre 2025, a Roma, dove un autista Atac è stato accoltellato da un passeggero sul bus della linea 724. Ecco cosa è successo.

Roma, paura a bordo di un bus: accoltellato autista Atac

Ieri, poco dopo le ore 18.30, attimi di paura a bordo di un bus Atac della linea 724 a Roma.

Un passeggero, infatti, ha accoltellato l’autista del mezzo in via Grotte Celoni, ferendolo alla mano, per poi fuggire via. Nonostante le ferite riportate, il conducente è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto erano già presenti alcune agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno prestato all’autista i primi soccorsi. Poi è giunta l’ambulanza che ha trasportato l’uomo al Policlinico Casilino. Secondo le prime informazioni, le condizioni del conducente non sarebbero gravi. Al momento le motivazioni del gesto restano ignote.

Roma, paura a bordo di un bus: interviene Fratelli d’Italia

Sullo spiacevole episodio accaduto ieri sera a Roma, con un autista Atac accoltellato da un passeggero, è intervenuta anche la politica. Fratelli d’Italia, non solo a condannato l’episodio definendolo “gravissimo”, ma ha anche espresso tutta la solidarietà per il conducente aggredito: “non è più accettabile che chi svolge un servizio essenziale sia esposto quotidianamente a rischi così elevati. E’ urgente intervenire con misure concrete di prevenzione e tutela, perché proteggere i lavoratori significa proteggere tutti i cittadini”, hanno dichiarato il capogruppo Giovanni Quarzo e i consiglieri Federico Rocca e Stefano Erbaggi.