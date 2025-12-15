Oggi c’è stata la sentenza riguardante l’omicidio di Fallou Sall, il sedicenne ucciso da un suo coetaneo nel 2024. Ecco cosa hanno deciso i giudici.

Bologna, arriva la sentenza per l’omicidio di Fallou Sall

Il 4 settembre del 2024, il sedicenne Fallou Sall fu ucciso a coltellate da un suo coetaneo in via Piave a Bologna, dopo essere intervenuto per cercare di difendere un amico, un 17enne bengalese, che aveva avuto degli screzi con l’aggressore.

Oggi c’è stata la sentenza a Bologna, ecco cosa hanno deciso i giudici per il 16enne accusato sia di omicidio volontario che di tentato omicidio nei confronti del 17enne bengalese.

Il collegio dei giudici, presieduto dalla Presidente del Tribunale per i minori di Bologna, Gabriella Tomai, ha condannato a 11 anni e 6 mesi il ragazzo, sedicenne all’epoca dei fatti, per l’omicidio di Fallou Sall. La Procura per i minori, con la pm Caterina Salusti, aveva chiesto una pena di anni 21. Al termine della sentenza il padre di Fallou ha detto a Il Resto del Carlino: “Una vergona. E’ questa la pena per un omicidio?”