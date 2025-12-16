Uno dei monumenti storici più visitati al mondo, la Fontana di Trevi a Roma, sta per diventare a pagamento. A partire infatti dal 7 gennaio 2026, i turisti, per poterla ammirare, dovranno pagare un ticket di 2 euro.

Roma, Fontana di Trevi a pagamento: da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto di 2 euro per vederla

La decisione era nell’aria già da diverso tempo, dopo le settimane di sperimentazione degli ingressi contingentati (ovvero un limite di 400 persone presenti contemporaneamente), a partire dal prossimo 7 di gennaio i turisti, se vogliono ammirare la Fontana di Trevi, dovranno pagare un biglietti di 2 euro. La misura è stata fortemente voluta dall’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport, Alessandro Onorato e appoggiata dal sindaco Roberto Gualtieri. Ricordiamo che la Fontana di Trevi, assieme all’Anfiteatro Flavio, è uno dei monumenti più visitati nella Capitale. Ma, come funzioneranno dunque gli ingressi a pagamento? E i residenti? Vediamolo ora insieme.

Roma, Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzioneranno gli ingressi

A partire dal prossimo 7 di gennaio, la Fontana di Trevi sarà a pagamento per i turisti, con un ticket di 2 euro. Il biglietto potrà essere acquistato direttamente ai tornelli e lo si potrà pagare anche con la carta di credito. Per i residenti, invece, il monumento resterà sempre gratis.