Stiamo considerando limitare l'accesso alla Fontana di Trevi, dichiara Gualtieri.

La proposta di limitare l'accesso alla Fontana di Trevi è qualcosa che stiamo seriamente prendendo in considerazione, afferma Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma. La presenza massiccia di individui rende difficile godere adeguatamente del monumento e spesso si trasforma in una fonte di degrado. Q...

La proposta di limitare l’accesso alla Fontana di Trevi è qualcosa che stiamo seriamente prendendo in considerazione, afferma Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma. La presenza massiccia di individui rende difficile godere adeguatamente del monumento e spesso si trasforma in una fonte di degrado. Questo concept è stato originariamente suggerito nell’estate del 2023 dal commissario per il turismo, Alessandro Onorato. Onorato ha recentemente rivisitato la sua proposta, suggerendo l’idea di un ingresso limitato e temporizzato.