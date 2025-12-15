Terribile incidente stradale ieri pomeriggio, domenica 14 dicembre 2025, sul Lungotevere Flaminio, nei pressi del Palazzo delle Belle Arti di Roma. Morto un motociclista di 64 anni.

Roma, incidente sul Lungotevere Flaminio: scooter contro spartitraffico

Ieri pomeriggio, domenica 14 dicembre 2025, intorno alle ore 16.30, si è verificato un terribile incidente stradale sul Lungotevere Flaminio, vicino al Palazzo delle Belle Arti di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di uno scooter TMax, che stava viaggiando in direzione Stadio Olimpico, avrebbe, per cause ancora da accertare, perso il controllo del mezzo schiantandosi contro uno spartitraffico. L’uomo alla guida dello scooter pare abbia tentato di superare una Smart. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale de Il Gruppo Parioli, che hanno eseguito tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica del terribile incidente.

Roma, incidente sul Lungotevere Flaminio: morto un motociclista di 64 anni

Come visto ieri pomeriggio si è verificato un terribile incidente sul Lungotevere Flaminio. Marco Plez, alla guida di uno scooter TMax, si è schiantato, per cause ancora da accertare, contro uno spartitraffico nei pressi del Palazzo delle Belle Arti. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo, 64 anni, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Troppo violento è stato l’impatto, impatto che lo ha sbalzato sull’asfalto.