Il patrigno del piccolo vittima dell'investimento a Torino ha voluto chiarire la sua posizione e la relazione con la fidanzata e la sua presunta ex.

Il bambino investito a Torino dopo diversi giorni si cerca di capire cosa sia effettivamente accaduto in quei secondi concitati si è detto e scritto molto rispetto alla relazione dell’investitrice con il patrigno del bambino e di una seconda donna ma finalmente il padre ha deciso di parlare raccontare il suo punto di vista rispetto all’incidente.

Quando l’ho visto con l’ex sono scattata

Ha parlato anche Camilla d’Alessandra la donna di 24 anni che ha investito il bambino di 5 anni, spiegando come stesse insieme al patrigno da qualche mese ed i due avessero intenzione di costruire una famiglia insieme.

La realtà dei fatti che ha potuto constatare anche lei è che l’uomo in realtà puntava ad avere una doppia relazione, frequentando anche la sua ex, quella donna che Camilla ha ammesso davanti agli inquirenti, che l’ha chiamata molte volte per dirle di allontanarsi dal “suo uomo”.

Prima di partire il cellulare schiantato sul parabrezza, la paura e le manovre per fuggire ed imboccare viale Regina, in una di queste l’investimento del bimbo di 5 anni vittima innocente di tutta questa situazione.

Il padre, Camilla la mia amante

Ha rotto il silenzio dopo giorni il patrigno del bambino che ha spiegato come stessero le cose realmente con Camilla l’ha addirittura definita “la mia amante” e quella donna, la mamma del bambino investito e di un altro bambino è la compagna.

Ha in pratica ammesso di voler avere una duplice relazione sia con Camilla l’amante che con la compagna e madre dei bambini avuti da una precedente relazione e questa doppia vita prima o poi sarebbe dovuta saltare fuori e lui ci doveva fare i conti.

L’uomo, un operaio 33enne, come riporta Leggo.it, ha spiegato che con quel tentato investimento Camilla in realtà voleva colpire lui e non assolutamente il bambino come poi è accaduto.