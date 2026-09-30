Il clima è decisamente cambiato rispetto al caldo africano che ha monopolizzato l’Europa da giugno sino ad agosto con ben 60 giorni su 80 di temperature al di sopra della media e notti tropicali che hanno impedito a tantissime persone di dormire in modo gradevole, ora alle porte è arrivata un’altra minaccia che ha colpito una nazione vicina all’Italia.

Il pericolo delle piogge copiose

Ora infatti il clima si è stabilizzato su temperature decisamente in linea con le medie del periodo ma l’escursione termica tra le temperature gradevoli del giorno si scontrano con il brusco calo di esse nelle ore notturne.

Si possono verificare anche piogge copiose che non accennano a smettere e consapevole il terreno non abituato a drenare una simile massa d’acqua si hanno dei disagi non indifferenti.

Allagamenti di strade e sottopassi, sino a casi di vere e proprie alluvioni che mettono in difficoltà le persone che si trovano a fronteggiarle.

Alluvioni e tornado nella Francia del Sud

Da Nimes a Gard e Herault queste le zone nel sud della nazione transalpina dove si sono verificate precipitazioni elevatissime che hanno fatto scatenare negli esperti il pericolo di alluvioni.

Come riporta infatti MeteoWeb questi episodi estremi non si sono mai registrati a queste latitudini e soprattutto in questo periodo dell’anno, a dimostrazione di come il clima stia cambiando ed è importante essere il più preparati possibile.

Addirittura, come riporta anche Ansa.it ad Aigues-Mortes si sarebbe verificato un tornado con due vortici che si sarebbero innalzati contemporaneamente.

Il risultato è stato una caduta a terra di chicchi di grandi grandi 3 cm. Le segnalazioni riportano gli esperti sono al momento preliminari, bisognerà vedere come evolveranno nelle prossime ore.

Anche se naturalmente lanciano un grande campanello d’allarme per le prossime settimane che ci lanceranno nell’autunno che non sarà come siamo stati abituati da sempre.