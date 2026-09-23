Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere a New York per l’aggressione sessuale ai danni di Miriam Haley, ex assistente di produzione, avvenuta nel 2006. La sentenza è stata pronunciata mercoledì 23 settembre dal giudice Curtis Farber, al termine di un lungo percorso giudiziario iniziato con il primo processo del 2020 e proseguito dopo l’annullamento della condanna da parte della Corte d’appello dello Stato di New York.

Weinstein, 74 anni, era stato nuovamente riconosciuto colpevole nel 2025 dell’accusa relativa a Haley, durante il secondo processo a New York. La giuria lo aveva invece assolto dall’accusa riguardante l’ex modella Kaja Sokola e non era riuscita a raggiungere un verdetto sull’accusa di stupro relativa a Jessica Mann. Il successivo processo su quest’ultimo capo d’accusa, celebrato nel 2026, si è concluso con un nuovo mancato verdetto e l’accusa è stata successivamente abbandonata.

Weinstein continua a dichiararsi innocente rispetto alle accuse di rapporti sessuali non consensuali e, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, dovrebbe presentare appello contro la nuova condanna.

Harvey Weinstein: dalla condanna del 2020 al nuovo processo

La vicenda giudiziaria newyorkese di Weinstein aveva portato nel 2020 a una prima condanna a 23 anni di carcere.

All’epoca la giuria lo aveva riconosciuto colpevole per l’aggressione sessuale a Haley e per lo stupro di Jessica Mann. Nel 2024, però, la più alta corte dello Stato di New York aveva annullato quella condanna, ritenendo che nel primo processo fossero state commesse irregolarità tali da compromettere l’equità del procedimento. Fu quindi disposto un nuovo processo.

Il nuovo procedimento del 2025 si è concluso con una condanna per il reato sessuale ai danni di Haley. La sentenza stabilita oggi porta quindi a 15 anni la nuova pena per quel capo d’accusa. Nel frattempo, anche il procedimento relativo a Jessica Mann ha avuto un ulteriore sviluppo: il terzo processo, celebrato nel maggio 2026, si è concluso con una giuria nuovamente incapace di raggiungere un verdetto. I procuratori hanno poi deciso di non procedere con un quarto processo dopo che Mann aveva dichiarato di non voler affrontare nuovamente la testimonianza.

Weinstein resta in carcere anche per la condanna in California

La nuova condanna si aggiunge alla situazione giudiziaria che già tiene Weinstein in carcere. Nel 2022 l’ex produttore era stato condannato in California a 16 anni per un’altra vicenda di violenza sessuale. Nel giugno 2026 una corte d’appello californiana ha confermato le condanne ma ha stabilito che la pena dovrà essere nuovamente determinata, dopo aver ritenuto che il giudice avesse considerato come elemento aggravante anche le precedenti condanne di New York, successivamente annullate.

La parabola giudiziaria di Weinstein è diventata uno dei casi simbolo dello scandalo che dal 2017 ha travolto l’industria cinematografica americana. Le numerose accuse di molestie e violenze sessuali rivolte all’ex produttore contribuirono infatti a dare una spinta decisiva al movimento #MeToo, favorendo la denuncia pubblica di comportamenti sessualmente abusivi anche al di fuori del mondo dello spettacolo.

La condanna pronunciata oggi a New York non è ancora definitiva e la difesa ha la possibilità di impugnarla.