Tragedia nel mondo del calcio laziale: Fabrizio Galasso, 49 anni e viceallenatore della Viterbese, è stato trovato morto nella mattinata di mercoledì 23 settembre all’interno del B&B dove alloggiava nel centro di Viterbo.

Calcio in lutto, il viceallenatore Fabrizio Galasso trovato morto nel letto: le indagini

Tragedia nella mattinata di mercoledì 23 settembre a Viterbo, dove Fabrizio Galasso, 49 anni, viceallenatore della Viterbese e figura conosciuta nell’ambiente calcistico laziale, è stato trovato senza vita all’interno dell’alloggio in cui soggiornava nel centro storico, in via Saffi.

Come riportato da Viterbo Today, a dare l’allarme sarebbe stato Andrea Bussone, allenatore della squadra e amico di Galasso, con il quale condivideva l’appartamento durante la stagione. Non riuscendo a mettersi in contatto con il collega e non vedendolo arrivare, Bussone lo avrebbe trovato sul letto e avrebbe immediatamente chiamato il 118, tentando anche di praticargli il massaggio cardiaco.

L’intervento dei soccorritori, tuttavia, non è riuscito a salvargli la vita.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento, le cause della morte non sono state ufficialmente chiarite: tra le ipotesi considerate c’è quella di un malore sopraggiunto durante il sonno, forse un infarto.

Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione le circostanze del decesso.

Il cordoglio della Viterbese e del mondo del calcio

La notizia della morte di Galasso si è rapidamente diffusa in città, provocando profondo dolore tra tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Nelle ore successive al ritrovamento, davanti alla struttura di via Saffi sono arrivati alcuni sostenitori della Viterbese, oltre al presidente Piero Camilli, a componenti dello staff e della squadra.

Originario di Roma, Galasso aveva alle spalle diverse esperienze nel calcio laziale: in passato era stato allenatore in seconda del Trastevere, della prima squadra della Roma calcio femminile, oltre che viceallenatore e match analyst della Ssd Res Roma VIII. Proprio il Trastevere Calcio ha ricordato il tecnico esprimendo “il proprio profondo cordoglio” e sottolineando come “Fabrizio aveva fatto parte anche della famiglia amaranto”.

Anche la Viterbese ha affidato a una nota il proprio dolore: “profondo dolore e immenso sgomento. Una notizia terribile e improvvisa che sconvolge profondamente tutta la nostra famiglia gialloblù e che ci lascia senza parole”. Galasso lascia la moglie e un figlio di nove anni.