Sparatoria alla United Rentals di Manassas, in Virginia: tre dipendenti sono in condizioni critiche. La polizia cerca Marvin Grant, 37 anni, indicato come il presunto autore e collega delle vittime.

Tre dipendenti della United Rentals di Manassas, in Virginia, sono rimasti gravemente feriti in una sparatoria sul luogo di lavoro. La polizia è sulle tracce di Marvin Grant, 37 anni, indicato come il presunto responsabile dell’attacco.

Sparatoria alla United Rentals in Virginia: tre dipendenti feriti gravemente

Momenti di paura mercoledì mattina alla sede della United Rentals di Manassas, in Virginia, dove tre dipendenti sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco.

L’intervento della polizia è scattato intorno alle 7, dopo diverse chiamate al 911 che segnalavano una sparatoria nella struttura di Wellington Road. Le vittime, tutte dipendenti della società, sono state trasportate in ospedale e risultano in condizioni critiche, con ferite potenzialmente letali.

Inizialmente l’episodio era stato trattato come un caso di “active shooter”, cioè una sparatoria con un aggressore armato ancora potenzialmente in azione.

Successivamente, gli investigatori hanno parlato di un possibile episodio di “violenza sul luogo di lavoro”. Il capo della polizia di Manassas, Douglas Keen, ha precisato che le indagini sono ancora in corso e che, secondo la ricostruzione al momento considerata dagli investigatori, «Our working theory is that there was some kind of altercation that led to this», ovvero che un alterco possa aver portato alla sparatoria.

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Come riportato da Abc15News, il presunto responsabile è stato identificato dalla polizia come Marvin Grant, 37 anni, indicato come collega delle persone ferite. Dopo la sparatoria, l’uomo si sarebbe allontanato dalla zona e le forze dell’ordine hanno avviato una ricerca per rintracciarlo. Secondo gli aggiornamenti diffusi dalla polizia, potrebbe essere a bordo di una Toyota Camry o Toyota Corolla grigia, con targhe temporanee della Carolina del Nord.

Le autorità hanno invitato i residenti a rimanere al chiuso e a non avvicinarsi al sospettato nel caso venisse individuato, ma a contattare immediatamente il 911. Durante le ricerche sono state inoltre adottate misure di sicurezza nell’area circostante: la Jennie Dean Elementary School è stata posta in stato di “Secure the Building”, mentre l’accesso ad alcune strade è stato temporaneamente limitato. Gli studenti e il personale scolastico sono stati messi al sicuro e trasferiti alla Metz Middle School.

La dinamica esatta della sparatoria e il motivo che avrebbe portato all’alterco non sono ancora stati resi noti. Le indagini proseguono mentre le forze dell’ordine cercano Grant.