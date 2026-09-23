Un toro di oltre 500 chili ha superato la barriera ed è finito tra il pubblico. Sono stati momenti di grande panico.

Momenti di grande paura alla Plaza de Toros di Murcia, in Spagna, dove un toro di oltre 500 chili ha superato la recinzione che separava l’arena dal pubblico. L’animale, invece di proseguire la corsa verso il torero, ha scavalcato la barriera alle sue spalle, finendo nella zona riservata agli spettatori.

La scena ha provocato il panico tra le persone presenti, che hanno assistito alla fuga dell’animale e hanno ripreso tutto con i propri telefoni. Nonostante la pericolosa incursione, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il toro Malacara salta la barriera durante la corrida

L’incidente è avvenuto durante la corrida organizzata nell’ambito della Fiera Taurina di Murcia.

Protagonista è stato Malacara, un toro di 508 chili proveniente dall’allevamento Los Espartales.

L’animale era il sesto e ultimo toro della giornata ed era stato affidato al torero portoghese Duarte Fernandes. Durante la sua corsa nell’arena, però, qualcosa è andato diversamente dal previsto: invece di dirigersi verso il torero, Malacara ha puntato verso la recinzione e l’ha superata con un salto, entrando nello spazio immediatamente dietro la barriera.

Toro supera la barriera: la fuga davanti al pubblico

Le persone che si trovavano sugli spalti si sono trovate improvvisamente a pochi metri dall’animale. La presenza del toro nella zona riservata agli spettatori ha generato momenti di forte apprensione, mentre il pubblico cercava di allontanarsi dalla traiettoria dell’animale. L’intera scena è stata documentata dai presenti con diversi video, nei quali si vede il toro oltrepassare la barriera e raggiungere la zona del pubblico.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per gli spettatori: nessuna persona, infatti, è rimasta ferita. Una circostanza che ha permesso alla giornata conclusiva della Fiera Taurina di Murcia di terminare senza conseguenze più gravi, nonostante l’imprevisto che per alcuni istanti ha trasformato l’arena in una situazione di estrema apprensione.