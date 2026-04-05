Tragedia in Spagna, a Malaga, dove un ex matador è stato incornato e uccido da un toro durante i preparativi della “Corrida Picassiana” del Sabato Santo.

Tragedia nell’arena: incornato e ucciso da un toro

Venerdì sera, 3 aprile 2026, a Malaga, in Spagna, un ex matador è stato incornato e ucciso da un toro. La tragedia durante i preparativi della Corrida Picassiana, il tradizionale spettacolo che si tiene il Sabato Santo. La vittima si chiamava Riccardo Ortiz e aveva 51 anni, secondo le prime ricostruzioni sarebbe morto sul colpo quando uno degli animali che stava sorvegliando ha improvvisamente perso il controllo e lo ha travolto.

Shock nell’arena, incornato e ucciso da un toro: l’evento non è stato interrotto

La polizia sta indagando su quanto accaduto venerdì sera, quando un toro ha incornato e ucciso il torero Riccardo Ortiz ma, secondo le prime notizie, si tratta di incidente sul lavoro. Ortiz stava preparando l’evento della Corrida Picassina che viene celebrato nell’arena de La Malgueta, ispirato all’estetica di Pablo Picasso. L’evento si è celebrato ugualmente. Riccardo Ortiz proveniva da una famiglia storicamente legata al mondo della corrida, da giovane aveva anche conquistato il premio “Zapato de Oro.” Dopo aver abbandonato l’attività in prima linea, il 51enne aveva deciso di lavorare dietro le quinte, sino alla tragedia di venerdì.