Esplosione e crollo a Plaka, Atene: sei vittime, tra cui una famiglia americana, mentre si indaga sulla possibile fuga di gas.

Una violenta esplosione ha sconvolto Plaka, nel centro storico di Atene, provocando il crollo di un edificio di tre piani e un bilancio di sei vittime. Tra i morti anche quattro turisti statunitensi appartenenti alla stessa famiglia e una coppia di anziani residenti nello stabile.

Esplosione in un palazzo ad Atene, soccorsi al lavoro tra le macerie

Il dramma si è consumato intorno alle 7:30 di venerdì nel quartiere di Plaka, ai piedi dell’Acropoli. La deflagrazione ha provocato il cedimento della palazzina e danneggiato anche due edifici vicini. Due donne, rimaste intrappolate in una struttura adiacente colpita dall’onda d’urto, sono state tratte in salvo e trasferite in ospedale; un passante ha invece riportato ferite lievi dopo essere stato colpito dai detriti.

Nelle operazioni sono stati impegnati 30 vigili del fuoco, sei mezzi e tre cani da ricerca, insieme a ruspe e telecamere termiche.

Durante le ricerche i macchinari pesanti venivano fermati per consentire alle squadre di ascoltare eventuali segnali provenienti dalle macerie. L’area è rimasta transennata mentre gli investigatori della Divisione Crimini Incendiari hanno avviato gli accertamenti.

Esplosione in un palazzo ad Atene, poi il crollo: sale a sei il numero dei morti

È salito a sei il numero delle persone morte nell’esplosione che ha provocato il crollo di un edificio nel centro di Atene. I soccorritori hanno recuperato nella giornata di oggi, sabato 26 settembre, i corpi delle ultime due persone che risultavano disperse. Tra le vittime ci sono quattro cittadini statunitensi, una famiglia composta da una coppia, dal figlio e dalla sua fidanzata, che aveva preso in affitto un appartamento al primo piano. Nello stabile viveva inoltre una coppia di anziani: un uomo britannico di 78 anni e una donna greca di 77, residenti al secondo piano.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Kathimerini, la famiglia americana avrebbe dovuto lasciare la Grecia proprio nella notte successiva alla tragedia. Le prime informazioni indicano come possibile causa una fuga di gas. Il sindaco di Atene, Haris Doukas, ha parlato di una “esplosione causata da una perdita molto grave”.