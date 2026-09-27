Scattata l'emergenza esplosivi vicino alla base aerea RAF. Sono in corso evacuazioni e arresti.

Evacuazioni, strade chiuse e un’imponente operazione delle forze dell’ordine hanno fatto scattare l’allarme a Whelford, villaggio del Gloucestershire situato nei pressi della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dalle forze armate statunitensi. La polizia ha dichiarato un “major incident” dopo l’arresto di diversi uomini sospettati di reati legati agli esplosivi.

Alcune abitazioni sono state evacuate e nell’area è intervenuta una squadra dell’esercito specializzata nella gestione e nella neutralizzazione di ordigni. I residenti interessati dall’evacuazione sono stati accompagnati in un centro ricreativo, mentre gli specialisti hanno avviato controlli nella zona. Tra le attività degli artificieri ci sono anche le verifiche su diversi veicoli presenti nell’area.

La polizia del Gloucestershire ha fatto sapere che è stato istituito un cordone di sicurezza e che, allo stato attuale, l’incidente viene considerato sotto controllo.

Evacuazioni e controlli nella zona di Whelford

L’operazione è scattata dopo gli arresti effettuati nei confronti di diversi uomini, sospettati di violazioni dell’Explosives Act. Le autorità hanno quindi disposto l’evacuazione di un certo numero di proprietà a Whelford e isolato l’area per consentire agli specialisti di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Sul posto è stata mobilitata una consistente presenza di emergenza, con polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari e personale dell’esercito. In particolare, la squadra specializzata nella gestione degli ordigni esplosivi sta esaminando alcuni veicoli, mentre le forze dell’ordine mantengono il controllo dell’area.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’eventuale materiale esplosivo né sulle circostanze che hanno portato agli arresti. Le indagini sono in corso e gli accertamenti dovranno chiarire che cosa abbia fatto scattare l’allarme.

L’allerta alla base RAF Fairford

L’episodio assume particolare rilievo per la vicinanza con RAF Fairford, installazione militare britannica che ospita personale e attività dell’aeronautica statunitense. La base è stata utilizzata negli ultimi mesi anche per operazioni americane legate al conflitto con l’Iran e per il dispiegamento di bombardieri pesanti. Secondo le informazioni diffuse, l’attenzione delle autorità si è concentrata soprattutto sull’area circostante e non è stato comunicato che la base sia stata direttamente interessata da un’esplosione. La priorità resta quindi la messa in sicurezza della zona e la verifica di eventuali materiali o dispositivi sospetti.

L’operazione prosegue mentre gli investigatori cercano di ricostruire il quadro che ha portato agli arresti. La polizia ha invitato la popolazione a rispettare il cordone di sicurezza e le disposizioni impartite durante l’intervento, sottolineando che le misure adottate rientrano nei piani predisposti per gestire situazioni di questo tipo.