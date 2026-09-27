Un incendio è scoppiato in una palazzina di Roma. All'interno di un appartamento è stato trovato un corpo.

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene a Roma. Le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione e, al termine delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno trovato all’interno il corpo senza vita di una persona. L’allarme ha fatto scattare un intervento immediato da parte dei soccorritori, che hanno provveduto anche a evacuare l’intero stabile per consentire di operare in sicurezza e mettere al riparo gli altri residenti.

Incendio a Roma: evacuati i residenti, tre persone tratte in salvo

Durante le operazioni di soccorso, tre persone sono state messe in salvo. Si tratta di due anziani con disabilità e di una donna che vive al terzo piano della palazzina. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e verificare che all’interno dello stabile non vi fossero altre persone in pericolo.

L’incendio ha invece completamente devastato l’appartamento situato all’ultimo piano, dove viveva un uomo che, secondo le prime informazioni, abitava da solo.

Il corpo ancora da identificare

Proprio la possibile presenza dell’uomo aveva spinto i soccorritori a effettuare ulteriori verifiche all’interno dell’abitazione. I vigili del fuoco avrebbero infatti provato più volte a contattarlo telefonicamente, senza però ricevere alcuna risposta.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento, all’interno è stato trovato il corpo di una persona. L’identità della vittima non è stata ancora ufficialmente accertata.

Restano inoltre da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Saranno gli accertamenti avviati dopo il ritrovamento a stabilire l’origine delle fiamme e a ricostruire quanto accaduto nell’appartamento prima che scattasse l’allarme.