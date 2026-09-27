Prezzi benzina e diesel in aumento su strade e autostrade nazionali

Prezzi benzina e diesel in aumento su strade e autostrade nazionali

I prezzi dei carburanti toccano nuovi massimi: benzina e diesel più cari su strade e autostrade.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato una nuova ondata di rialzi sui prezzi dei carburanti in Italia. I dati, raccolti dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, mostrano aumenti sia sulla rete stradale nazionale che su quella autostradale, con valori che si avvicinano ai 2,5 euro per litro per il diesel.

Questa crescita si manifesta in un contesto di volatilità dei mercati energetici, dove anche piccole variazioni dei prezzi internazionali del greggio possono influenzare in modo diretto il costo alla pompa. Il monitoraggio continuo da parte del Ministero permette di fornire agli utenti informazioni aggiornate e dettagliate, utili per pianificare i propri spostamenti e gestire al meglio il bilancio familiare.

Rete stradale nazionale: i nuovi valori medi

Secondo l’ultimo rilievo del 27 settembre 2026, il prezzo medio della benzina in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro leggermente superiore al valore di 2,158 euro registrato il giorno precedente. Per quanto riguarda il gasolio il prezzo medio è salito a 2,377 euro al litro rispetto ai 2,357 euro di ieri.

Dettaglio su benzina e diesel

Questi incrementi, seppur di pochi centesimi, rappresentano un segnale di tendenza al rialzo. La differenza di 2,159 euro per la benzina rispetto alla rilevazione di 2,158 indica una crescita costante, mentre il diesel ha subito un aumento più marcato, passando da 2,357 a 2,377 euro. Tale salto è dovuto principalmente a costi di raffinazione più elevati e a una domanda domestica ancora robusta.

Rete autostradale: quasi 2,5 euro il diesel

Sulla rete autostradale, i valori mostrano un trend analogo. La benzina in modalità self service ha raggiunto 2,254 euro al litro rispetto ai 2,252 euro della giornata precedente. Il diesel invece, si avvicina al livello di 2,459 euro al litro segnando un incremento rispetto ai 2,439 euro di ieri.

Confronto con le rilevazioni del 24 settembre

Per contestualizzare l’andamento, è utile ricordare i dati del 24 settembre 2026, quando il prezzo medio della benzina sulla rete nazionale era di 2,154 euro e quello del diesel di 2,338 euro. Sulla rete autostradale, la benzina era quotata a 2,245 euro e il diesel a 2,419 euro. Il confronto evidenzia un progressivo rialzo giornaliero, confermando la pressione persistente sui prezzi.

Rimanere informati sui dati forniti dal Ministero è fondamentale per valutare eventuali strategie di risparmio, come l’uso di veicoli più efficienti o la scelta di percorsi alternativi.