Roberto Carlos, la confessione choc: "Ho perso il 99% di ciò che avevo guadagnato"

Roberto Carlos, la confessione choc: "Ho perso il 99% di ciò che avevo guada...

Roberto Carlos, la confessione choc: "Ho perso il 99% di ciò che avevo guada...

Ventuno anni di carriera ai massimi livelli, quattro Champions League conquistate e un sinistro diventato uno dei simboli della storia del calcio. Roberto Carlos, ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana, ha però raccontato di aver perso quasi tutto il patrimonio accumulato durante gli anni da calciatore. Una vicenda personale che, nelle sue parole, diventa soprattutto un monito rivolto ai giovani professionisti.

L’ex difensore ha parlato della propria esperienza durante un intervento al Portugal Football Summit, successivamente ripreso dai media brasiliani. Il racconto riguarda problemi legati a un ex agente e a una vicenda familiare che avrebbero avuto pesanti conseguenze sulle sue finanze.

La confessione di Roberto Carlos

“Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto.

A causa di agenti e questioni familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio“, ha raccontato Roberto Carlos. L’ex giocatore ha riconosciuto di aver commesso degli errori e ha spiegato di voler trasformare quella esperienza in un insegnamento per le nuove generazioni. La particolarità della sua storia è che, come ha sottolineato lui stesso, aveva cercato di prepararsi alla vita lontano dai campi.

“Ho sempre pensato alla vita dopo la carriera“, ha spiegato, parlando della necessità di costruire un’eredità professionale anche oltre il calcio.

Quando aveva deciso di chiudere con il calcio giocato, Roberto Carlos aveva già ottenuto la licenza da direttore sportivo e aveva avviato collaborazioni con diversi marchi. Un percorso che sembrava garantirgli una solida continuità professionale anche dopo il ritiro.

Il patrimonio perso e il messaggio ai giovani calciatori

Il momento più difficile, secondo il suo racconto, sarebbe arrivato improvvisamente. “Ho avuto un grave problema con il mio ex agente e una questione familiare molto seria. Un giovedì andai a dormire a mezzanotte e il venerdì ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo nemmeno l’esistenza. È stato allora che ho perso tutto il mio patrimonio“, ha raccontato l’ex difensore. Una situazione che, stando alle sue parole, gli avrebbe fatto comprendere quanto possa essere importante prestare attenzione alla gestione del denaro e degli aspetti professionali durante una carriera sportiva. Per questo Roberto Carlos ha scelto di parlare apertamente anche degli errori commessi.

“Condivido tutto ciò che di negativo è accaduto nella mia vita con i giocatori più giovani, affinché non commettano gli stessi errori che ho fatto io“, ha spiegato. Il suo racconto diventa così un invito rivolto soprattutto ai calciatori che, ancora giovanissimi, si trovano a gestire guadagni importanti e rapporti professionali complessi. Un patrimonio costruito in oltre due decenni di carriera può infatti essere esposto, secondo l’esperienza raccontata dall’ex campione brasiliano, a conseguenze pesanti se la gestione finanziaria e personale non viene affrontata con attenzione.