Il 29 settembre Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Per il compleanno, figli, amici e alcuni storici collaboratori dell’ex premier si ritroveranno a Villa Certosa, in Sardegna, per un pranzo privato organizzato in sua memoria.

Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni: il pranzo di famiglia a Villa Certosa

Il 29 settembre 2026, giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe festeggiato 90 anni, Villa Certosa potrebbe tornare a riunire alcune delle persone a lui più vicine.

Come riportato dall’Adnkronos, nella residenza di Porto Rotondo, in Sardegna, sarebbe previsto un ristretto pranzo di famiglia organizzato da Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli dell’ex premier. Secondo quanto riferito da qualificate fonti di Forza Italia, due aerei dovrebbero decollare da Milano con a bordo familiari e amici storici del Cavaliere.

Tra gli invitati figurerebbero Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-Mediaset, oltre a Barbara ed Eleonora Berlusconi.

Al loro fianco sarebbero attesi anche alcuni dei collaboratori che hanno accompagnato Berlusconi per decenni, tra cui Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Marcello Dell’Utri. All’incontro dovrebbe partecipare anche Marta Fascina, ultima compagna dell’ex premier.

Prima del pranzo, inoltre, potrebbe essere celebrata una messa in memoria di Berlusconi.

Il ritorno simbolico nella residenza di Villa Certosa del Cavaliere

La scelta di Villa Certosa assume un particolare significato perché per molti anni è stata uno dei luoghi più rappresentativi della vita privata di Berlusconi. La residenza sarda, utilizzata dall’ex premier per i suoi soggiorni estivi e per incontri con ospiti e personalità internazionali, sarebbe stata recentemente venduta alla famiglia reale del Qatar, dopo essere rimasta per anni nella disponibilità della famiglia Berlusconi. Il pranzo del 29 settembre avrebbe quindi anche il valore di un ritorno simbolico in quella che era stata una delle sue dimore più amate. Nel 2025, per l’89° compleanno, la famiglia si era invece ritrovata ad Arcore.

Il ricordo arriva inoltre a pochi giorni dall’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, celebrata il 25 settembre. In quell’occasione Marina Berlusconi aveva ricordato il padre parlando di un “uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti” e sottolineando che “Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano”. A tre anni dalla scomparsa dell’ex premier, il 90° compleanno diventa così l’occasione per un nuovo momento privato di ricordo insieme alla famiglia e agli amici di una vita.