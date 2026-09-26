GF Vip, confronto infuocato tra Marina e Alex: cosa è successo nella Casa

GF Vip, confronto infuocato tra Marina e Alex: cosa è successo nella Casa

Gf Vip 9, scintille tra Marina La Rosa e Alex Belli dopo la nomination: il botta e risposta prosegue nella notte e accende la Casa.

Tensione alle stelle nella Casa del Gf Vip 9, dove una nomination si è trasformata in un acceso confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli. Tra accuse, provocazioni e riferimenti al passato, il faccia a faccia ha acceso il reality e suscitato diverse reazioni tra gli spettatori sui social.

Marina nomina Alex e scoppia il confronto nella Casa del GF Vip

Gli equilibri del Gf Vip 9 potrebbero essere cambiati dopo il duro confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli, nato durante le nomination e poi proseguito nella notte. A dare origine alla discussione è stata la scelta di Marina di fare il nome dell’attore. La concorrente, ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello, ha spiegato di voler vedere emergere la persona che, a suo giudizio, si nasconderebbe dietro il personaggio costruito da Belli.

Una motivazione che non è stata accolta positivamente dall’attore, che ha replicato invitando a sua volta Marina a mostrarsi senza filtri e ad allontanarsi dal suo “edulcorato mondo da radical chic”. Il confronto è avvenuto nel corso di una puntata già caratterizzata dalla squalifica di Simone Annicchiarico, allontanato dal reality dopo una bestemmia pronunciata nella Casa.

GF Vip, scontro nella notte tra Marina e Alex: il botta e risposta

La discussione non si è fermata alla nomination. Belli ha infatti deciso di provocare ulteriormente la coinquilina richiamando un episodio legato alla sua prima esperienza televisiva. L’attore ha tirato in ballo il soprannome con cui Marina La Rosa era stata identificata durante la prima edizione del reality: “gatta morta”. L’affondo ha contribuito ad aumentare la tensione tra i due e il confronto ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico. Alcuni utenti hanno preso le difese di Marina, mentre altri hanno apprezzato la risposta di Alex e la sua decisione di esporsi nella dinamica.