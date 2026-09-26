Una vacanza in Sri Lanka si è trasformata in tragedia per Valentina Stragliotto, 27enne originaria di Bassano del Grappa. La giovane è morta dopo essere precipitata per oltre 30 metri dalla cascata Ravana, nella zona di Ella, mentre si trovava in escursione con un’amica.

Valentina Stragliotto morta a 27 anni in Sri Lanka: precipita dalla cascata Ravana

Aveva 27 anni, era originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e si trovava in Sri Lanka per una vacanza insieme a un’amica. Il 24 settembre, durante un’escursione alla cascata Ravana, nella zona di Ella, Valentina Stragliotto sarebbe salita su un masso per osservare il panorama e scattare alcune fotografie. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Sky Tg24, a un certo punto avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per oltre 30 metri sotto gli occhi dell’amica.

I soccorsi sono scattati immediatamente e la giovane è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Demodara, ma le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate troppo severe: Valentina è morta poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria. La cascata Ravana, una delle attrazioni naturali della zona centrale dello Sri Lanka, è caratterizzata da diversi livelli e richiama numerosi visitatori.

Chi era Valentina Stragliotto, dalla passione per i viaggi al lavoro nel marketing digitale

Come riportato da La Gazzetta di Parma, nata e cresciuta a Bassano del Grappa, dove aveva frequentato le scuole superiori, Valentina Stragliotto si era trasferita successivamente in Inghilterra per proseguire gli studi universitari. Aveva poi scelto Brighton come città in cui vivere e lavorare, costruendo il proprio percorso professionale nel settore del marketing digitale, con attività legate all’ottimizzazione dei siti internet, alla pubblicità online e alle strategie multicanale. Il suo interesse per i viaggi non era soltanto una passione personale: Valentina collaborava infatti anche con realtà specializzate nell’organizzazione di viaggi di gruppo, svolgendo il ruolo di coordinatrice per WeRoad.

Nel tempo libero amava inoltre praticare sport e partire alla scoperta di nuovi Paesi, da sola oppure insieme agli amici. Aveva sviluppato anche un progetto personale, “Aligned & Free”, dedicato al coaching e alla fiducia in se stessi. La vacanza in Sri Lanka, organizzata insieme a un’amica, si è trasformata in tragedia in pochi istanti. Dopo la morte della 27enne, le autorità locali e la diplomazia italiana si sono attivate per assistere i familiari e seguire le procedure necessarie per il rimpatrio della salma.