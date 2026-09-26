Il concorrente squalificato ha parlato dell'errore commesso e ne è consapevole, tuttavia spera in una seconda possibilità sulla quale deciderà la produzione.

Simone Annicchiarico era nel cast del GF VIP sino a qualche giorno fa ed aveva già messo al centro il suo modo di fare durante le varie giornate in diretta facendosi apprezzare dal pubblico e dagli opinionisti in studio ed il passo falso commesso lo ha frenato decisamente e ora vorrebbe provare a redimersi.

L’eliminazione a seguito della bestemmia

Il caso oggetto è accaduto nella giornata di giovedì 24 settembre mentre Annicchiarico stava cucinando ha usato un’espressione blasfema, vietata dal regolamento del reality.

A seguito di revisione da parte di Ilary Blasi e dei produttori si è deciso di squalificarlo dall’edizione costringendolo a tornare a casa. Una decisione forte ma che testimonia che il regolamento non fa eccezioni a nessuno.

Lui naturalmente ci è rimasto male ed ha provato in qualche modo a spiegare cosa lo ha portato a dire quell’espressione ed è consapevole dell’errore commesso e della sua gravità.

L’intervento in studio davanti agli opinionisti

Nella diretta di venerdì 25 settembre Simone Annicchiarico è stato invitato in studio da Ilary Blasi per spiegare al pubblico cosa sia accaduto.

L’attore si è quindi detto visibilmente deluso, affranto ed amareggiato per quanto accaduto e si è voluto, appena presa la parola, scusare con il pubblico spiegando che non era voluto e che si sente deluso da sè stesso.

Sono intervenuti gli opinionisti fissi nello studio, in particolare Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno preso le difese di Simone Annicchiarico.

Per entrambe si è trattato di un errore che chiunque può commettere, Simone non è quell’errore e meriterebbe una seconda possibilità. In particolare Selvaggia ha ammesso di essersi affezionata alla sua figura e il solo pensiero di non poterlo più vedere in diretta rovina l’atmosfera creatasi.

A quel punto Ilary, come riporta Leggo.it, ha provato a chiedere una richiesta speciale alla produzione per la sua riammissione in casa. I prossimi giorni diranno se potrà tornare o se la sua avventura è definitivamente conclusa.