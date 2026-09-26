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Simone Annicchiarico potrebbe tornare al GF VIP 2026, clamoroso colpo di scena

Simone Annicchiarico potrebbe tornare al GF VIP 2026, clamoroso colpo di scena

Il concorrente squalificato ha parlato dell'errore commesso e ne è consapevole, tuttavia spera in una seconda possibilità sulla quale deciderà la produzione.

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Simone Annicchiarico era nel cast del GF VIP sino a qualche giorno fa ed aveva già messo al centro il suo modo di fare durante le varie giornate in diretta facendosi apprezzare dal pubblico e dagli opinionisti in studio ed il passo falso commesso lo ha frenato decisamente e ora vorrebbe provare a redimersi.

L’eliminazione a seguito della bestemmia

Il caso oggetto è accaduto nella giornata di giovedì 24 settembre mentre Annicchiarico stava cucinando ha usato un’espressione blasfema, vietata dal regolamento del reality.

A seguito di revisione da parte di Ilary Blasi e dei produttori si è deciso di squalificarlo dall’edizione costringendolo a tornare a casa. Una decisione forte ma che testimonia che il regolamento non fa eccezioni a nessuno.

Lui naturalmente ci è rimasto male ed ha provato in qualche modo a spiegare cosa lo ha portato a dire quell’espressione ed è consapevole dell’errore commesso e della sua gravità.

L’intervento in studio davanti agli opinionisti

Nella diretta di venerdì 25 settembre Simone Annicchiarico è stato invitato in studio da Ilary Blasi per spiegare al pubblico cosa sia accaduto.

L’attore si è quindi detto visibilmente deluso, affranto ed amareggiato per quanto accaduto e si è voluto, appena presa la parola, scusare con il pubblico spiegando che non era voluto e che si sente deluso da sè stesso.

Sono intervenuti gli opinionisti fissi nello studio, in particolare Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno preso le difese di Simone Annicchiarico.

Per entrambe si è trattato di un errore che chiunque può commettere, Simone non è quell’errore e meriterebbe una seconda possibilità. In particolare Selvaggia ha ammesso di essersi affezionata alla sua figura e il solo pensiero di non poterlo più vedere in diretta rovina l’atmosfera creatasi.

A quel punto Ilary, come riporta Leggo.it, ha provato a chiedere una richiesta speciale alla produzione per la sua riammissione in casa. I prossimi giorni diranno se potrà tornare o se la sua avventura è definitivamente conclusa.

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