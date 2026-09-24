Preoccupazione tra i tanti fan di Roberto Vecchioni, uno dei mostri sacri della musica italiana. L’artista brianzolo infatti ha dovuto annullare il concerto a Salerno per problemi di salute.

Roberto Vecchioni, annullato il concerto a Salerno: il cantante non sta bene

Domani sera alle ore 21.00 Roberto Vecchioni avrebbe dovuto salire sul palco del Teatro Verdi di Salerno dove avrebbe dovuto ricevere il Premio “Grandi Protagonisti dello Spettacolo” nell’ambito della 38ma edizione del Premio Charlot.

L’artista brianzolo, 83enne, non sarà però presente a causa di motivi di salute. Gli organizzatori hanno comunicato i motivi dell’annullamento spiegando che il concerto non potrà svolgersi a causa di “improvvisi e importanti motivi di salute” di Vecchioni. La direzione del Premio Charlot ha rivolto al cantautore “i più calorosi ed affettuosi auguri di una rapida e completa guarigione”.

Roberto Vecchioni, annullato il concerto a Salerno: chi al suo posto

Come visto Roberto Vecchioni non potrà essere presente domani sera al Teatro Verdi di Salerno. Per motivi di salute, di cui non si conoscono i dettagli, l’artista 83enne ha dovuto dare forfait. L’organizzazione ha dovuto riorganizzare la serata, al posto di Vecchioni ci sarà Enrico Brignano.

Prima ci sarà l’esibizione della Montecarlo Big Band per un viaggio musicale tra le sonorità dello swing, del jazz e dei grandi classici riarrangiati per grande orchestra.