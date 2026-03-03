Roberto Vecchioni è costretto a rinviare quattro concerti del suo tour “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” a causa di motivi di salute. Le date interessate a Roma, Milano, Legnano e Genova sono state riprogrammate, mentre i biglietti già acquistati restano validi per i nuovi appuntamenti.

Il tour di Roberto Vecchioni e il significato dello spettacolo

Nonostante lo stop momentaneo, il tour proseguirà regolarmente nelle altre date già confermate, a partire dal 15 aprile al Teatro Lyrick di Assisi. “Tra il Silenzio e il Tuono” combina canzoni e monologhi, costruendo un dialogo tra la dimensione interiore e la vita vissuta intensamente. Vecchioni, 83 anni, spiega che il concerto esplora figure che hanno sfidato il destino e il male, offrendo un messaggio di amore per la vita in tutte le sue forme. La seconda parte dello spettacolo guarda al passato, ripercorrendo brani storici che riflettono sul concetto di “Infinito”, un insegnamento che unisce amore, sogno, dolore e gioia: “Amare la vita sempre, perché è bella comunque, anche quando siamo noi a percepirla diversamente”.

Preoccupazione per Roberto Vecchioni: quattro concerti rinviati per motivi di salute

Roberto Vecchioni ha annunciato il rinvio di alcune tappe del suo tour “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” a causa di problemi di salute che richiedono un periodo di riposo. Lo comunica una nota ufficiale: “Si rende necessario un breve periodo di riposo con la conseguente riprogrammazione degli appuntamenti previsti nelle prossime settimane”. Le date interessate sono quelle del 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, del 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, del 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e del 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date: 21 maggio a Legnano, 27 maggio a Genova, 28 settembre a Milano e 30 settembre a Roma. Eventuali richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro le scadenze indicate, esclusivamente tramite Ticketone o, per Roma, anche in biglietteria.