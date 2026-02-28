È sui social che Big Mama racconta tutto. Senza filtri. “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo”. L’inizio è diretto, il tono è urgente… Non c’è comunicato ufficiale, non c’è mediazione. Solo lei, la camera frontale e una richiesta chiara: condividere, condividere il più possibile….

Big Mama bloccata a Dubai, l’appello social: “Stiamo vivendo un incubo”

La cantante spiega di trovarsi bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale. Il motivo dello stop, racconta nel video, è la temporanea chiusura dello spazio aereo e la cancellazione dei voli dopo l’escalation militare in Medio Oriente. Una situazione che, dichiara l’artista spaventata, coinvolge “tantissimi italiani”.

“Vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili”. Ripete il concetto, insiste. Si percepisce la tensione, anche nei silenzi brevi tra una frase e l’altra.

Non parla solo per sé, naturalmente. Sottolinea più volte che sono in molti. “Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento”. La parola “tantissimi” torna spesso… È un dettaglio, ma dice molto del clima che descrive.

Big Mama bloccata a Dubai racconta il volo dirottato e la paura

Nel video, pubblicato sui suoi profili social, Big Mama entra nei dettagli del viaggio dopo essersi trovata bloccata a Dubai. “Sono partita dall’aeroporto di Malè”, spiega. Il volo, però, non ha raggiunto la destinazione prevista. “Il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai” come riporta anche Il Corriere della Sera.

Una frase che colpisce immediatamente, dirottato nel deserto. Poi il trasferimento: “Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile”.

Il racconto si fa più carico di emozione, “Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata”. La parola “terrorizzata” arriva netta. Senza giri di parole, racconta di persone chiuse in hotel, in attesa. L’incertezza di ciò che sta accadendo, la paura di non sapere cosa accadrà.

“Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi”. È un appello pubblico. Chiede visibilità. “Noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa”. E ancora: “Io voglio solo tornare a casa”.

Il video si chiude con una frase che suona personale, quasi fragile: “Non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille”.

Non ci sono ulteriori dichiarazioni ufficiali nel suo racconto. Solo questo video, condiviso e rilanciato dagli utenti.