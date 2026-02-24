Sanremo 2026 comincia stasera, martedì 24 febbraio, ebbene sì ci siamo la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo va in onda su Rai 1 dalle 20.40. La fine, da previsione ufficiale, è fissata intorno all’1.25, orari netti sulla carta, un po’ meno nella realtà, ma del resto lo spettacolo più ambito dell’anno non può avere paletti troppo rigidi, tutto dal vivo e in presa diretta, è normale.

Quale sarà la scaletta per Sanremo 2026 nella prima serata?

La lunga attesa e la scaletta di Sanremo 2026 in prima serata che prende forma

La scaletta per Sanremo 2026 nella prima serata di stasera, verrà resa nota solo nel corso della giornata… Prima un passaggio in conferenza stampa, dalle 12. Poi il resto.. a piccoli pezzi. Come tradizione non è assolutamente una novità, è certo però che sul palco dell’Ariston saliranno tutti e 30 i cantanti in gara. L’ordine alfabetico circola già, ma quello non dice molto.

La conduzione è affidata a Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e dall’amatissimo attore Can Yaman. Un trio che mescola televisione classica, pop internazionale e serialità. Sullo sfondo, l’ipotesi. Quella suggestione lanciata via social: Kabir Bedi potrebbe comparire sul palco, richiamando Sandokan. Nulla di confermato, ma nell’aria aleggia questa indiscrezione. E a Sanremo gli indizi non sono mai casuali, o quasi.

Ospiti, voto e retroscena nella scaletta Sanremo 2026 prima serata

Il super ospite musicale è Tiziano Ferro. Torna per celebrare i 25 anni di Xdono, il brano che lo lanciò nel 2001. Un anniversario importante per il cantante che sul palco porterà un set costruito sui successi di una carriera lunga e riconoscibile. E anche il nuovo singolo Sono un grande, eseguito per la prima volta dal vivo. Un debutto dentro il debutto.

Il voto, almeno per stasera, è affare esclusivo della giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nessun televoto. Nessuna giuria demoscopica. Al termine verrà comunicata soltanto la top five, senza ordine di piazzamento.

Fuori dall’Ariston, ma neanche troppo, tornano i collegamenti. Dalla Costa Toscana, con Max Pezzali, affiancato per la prima serata da Olly, vincitore del Festival 2025. E poi il Suzuki Stage, in piazza Colombo. Stasera canta Gaia, conduzione affidata a Daniele Battaglia.

Quando cala il sipario dell’Ariston, la notte continua. Subito dopo parte il DopoFestival dal Teatro del Casinò. Alla guida Nicola Savino. Con lui Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi. Più i giornalisti. Tanti. Carta stampata, tv, radio, web. Rumore, commenti, prime impressioni sulla prima serata e tanto altro… È anche questo Sanremo.